أرسنال يحسم مواجهة الديربي بالفوز على توتنهام بثلاثية

المنامة - ياسر ابراهيم - حسم أرسنال ديربي شمال لندن بفوزه على توتنهام هوتسبير 3-1 اليوم الأحد في الجولة السادسة من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وسجل ثلاثية المدفعجية كل من إيميل سميث روي (12) والغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ (28) وبوكايو ساكا (34) في المقابل دوّن الكوري الجنوبي هيونغ مين سون هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 79.



ويملك كل من أرسنال، العاشر، وتوتنهام (المركز 11)، 9 نقاط.



وفي مباراة أخرى، حقق وولفرهامبتون فوزه الثاني هذا الموسم وجاء على حساب ساوثهامبتون بهدف دون رد.



هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة الحادية والستين بعد مجهود فردي رائع من نجم الفريق راؤول خيمينيز، ليرفع وولفرهامبتون رصيده إلى ست نقاط بعد ست جولات. في موسم هو الأسوأ له منذ عودته إلى البريمييرليغ.



وهدف خيمينيز (الذي تعرض لإصابة بالغة بالرأس الموسم الماضي) في الدوري الإنكليزي الممتاز جاء بعد صيام لمدة 805 دقائق منذ أكتوبر 2020.



بدوره فشل ساوثهامتون في تحقيق الفوز في أول 6 جولات من الدوري الإنكليزي الممتاز لأول مرة منذ 1998 - 1999.



المصدر: بي إن سبورت