شوبير يكشف حقيقة إقالة الأهلي لـ موسيماني وتفاوضه مع كريستيان جروس

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة الأنباء المتداولة حول تفاوض النادي الأهلي مع السويسري كريستيان جروس لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة، خلفاً للمدير الفني الحالي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني .

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم الأحد: “ كل ما يثار حول مفاوضات الأهلي مع جروس لا أساس لها من الصحة"، مؤكداً أن موسيمانى باق في الأهلي، وأنه لا أساس من الصحة لتفاوض القلعة الحمراء مع جروس لتدريب الفريق.

وأكد الإعلامي أن الأهلي لا يتفاوض مع بديل لموسيماني، قائلاً: "لم يتفاوض مع جروس ولا غير جروس".

وأوضح حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق أن وكلاء اللاعبين، هم من روجوا تلك الشائعات، خاصة بعدما سمعوا ما تردد عن احتمالية رحيل موسيماني عن تدريب الأهلي.

وأضاف شوبير أن الوكلاء يقومون مباشرة بإرسال أكثر من 50 سيرة ذاتية، لمسؤولي الأندية، من أجل تسويق اللاعبين والمدربين.

وتلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة موسيماني انتقادات واسعة خلال الفترة الماضية، بعد خسارة لقب الدوري المصري الممتاز، ولقب السوبر المصري أمام طلائع الجيش الأسبوع الماضي، لتخرج بعض الأنباء التي تتحدث عن تفكير الأهلي في إقالة موسيماني والبحث عن بديل له.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عن فرض عقوبة مالية قيمتها 300 ألف جنيه على جميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين بعد خسارتهم للقب السوبر أمام الجيش بركلات الجزاء.

وكان الأهلي قد تأهل مساء أمس السبت إلى الدور الربع النهائي من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق إنبي بهدف نظيف.

وسيلاقي الأهلي فريق بيراميدز في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.