شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن تعاقده مع هشام محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع لاعب الوسط هشام محمد ليصبح لاعبا فى صفوف النادى بداية من الموسم الجديد، ولمدة موسمين حتى عام 2023 فى صفقة انتقال حر.

هشام محمد من مواليد 3 يناير 1990، ولعب خلال مشواره مع العديد من الأندية، من بينها الأهلي وسموحة واتحاد الشرطة ومصر المقاصة والاتحاد السكندري.

ويمتلك لاعب الوسط رصيدا كبيرا من المباريات حيث لعب في الدوري المصري الممتاز ١٧٩ مباراة سجل خلالها ٨ أهداف وصنع ١٠ أهداف أخرى، كما لعب كذلك ١٣ مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب ١١ مباراة أخرى في بطولة كأس مصر سجل فيها ٤ أهداف وصنع هدفا واحدا.