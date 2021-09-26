شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة كارتيرون مع لاعبى الزمالك فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع لاعبي الفريق على هامش التدريب المسائي اليوم الأحد على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

وتحدث المدير الفني للزمالك مع لاعبيه عن بعض الأمور الفنية لتنفيذها في التدريب، كما أشاد بالتزام اللاعبين خلال المعسكر الحالي ببرج العرب، وطالبهم بالتركيز في الفترة المقبلة استعدادا لمباريات دوري أبطال إفريقيا، في ظل تأجيل مباراة أسوان في نصف نهائي كأس مصر.

وخصص كارتيرون فقرة تدريبات بدنية وإطالات في بداية التدريب ويغيب سباعي الزمالك الدولي عن المران، وذلك بعد قرار الجهاز الفني للفريق بمنح الدوليين راحة 48 ساعة، وشهدت قائمة المنتخب الوطني تواجد 7 لاعبين من الزمالك وهم: محمد أبو جبل وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" وطارق حامد ومصطفى فتحي وأحمد سيد "زيزو".

تواجد الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في ملعب فندق إقامة فريق الزمالك خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب والذي سينتهي يوم 27 سبتمبر الحالي.

وحرص الجهاز الفني للفراعنة، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على متابعة التدريب المسائي للفريق الأبيض مساء السبت على ملعب فندق الإقامة، حيث صافح الجهاز الفني للزمالك جميع أعضاء جهاز الفراعنة.

ويستعد الفريق الأبيض لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.