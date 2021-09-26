شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يضم 32 لاعبا للمعسكر المغلق ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معين الشعبانى، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، قائمة الفريق الأول لمعسكره المغلق المقام ببرج العرب استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2022/2021.

وجاءت القائمة كالتالي:





وانطلق اليوم الأحد المعسكر المغلق للمصرى البورسعيدي بملعب برج العرب في الإسكندرية، استعدادا لانطلاقة الفريق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها منتصف الشهر المقبل أمام سلطات الموارد الأوغندى.

ورفض التونسى معين الشعبانى، المدير الفني الجديد للنادي المصري، إقامة معسكر خارجي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد محليا وقاريا، وفضل الشعبانى إقامة معسكر داخلي في الأسابيع الثلاثة المقبلة، لدراسة الفريق جيدا، وإعداد تقرير منفصل عن كل لاعب، لوضع التشكيل المناسب لمواجهة سلطات الموارد الأوغندي في الدور الـ32 لبطولة الكونفدرالية والمقرر لها منتصف أكتوبر المقبل.

وطرحت إدارة المصري اقتراحا بإقامة معسكر خارجي في الإمارات خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري، يتخلله بعض المباريات الودية منها 3 مباريات مع منتخب الصين، وهو ما رفضه الشعباني خوفا من الإصابات وتعرض اللاعبين للإرهاق، خاصة بعد الموسم الطويل المنقضى في الكرة المصرية.