شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه بيراميدز وديًا الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية أمام بيراميدز فى الخامسة مساء الخميس المقبل بملعب الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمباراة توسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

واتفق الجهاز الإداري لفريق الزمالك مع نظيره بنادي بيراميدز على خوض المباراة بناءً على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الذى طلب خوض وديتين في الفترة المقبلة لتجهيز اللاعبين.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخرى يوم 8 أكتوبر المقبل، ولكن لم يتم الاتفاق على طرف المباراة الثانية حتى الآن.

ويستعد الزمالك لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.