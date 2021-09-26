شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: إصابة طاهر بسيطة وسيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الإصابة التي عانى منها طاهر طاهر لاعب الفريق الأحمر قبل مباراة فريقه أمام إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر بسيطة ولا تدعو للقلق.

واشتكى طاهر طاهر من الإجهاد قبل مباراة إنبي أمس السبت وكانت سببا في استبعاده من المشاركة في المبارياة خشية من تفاقم الإصابة ومعاناته من إصابة طويلة.

قال المصدر أن طاهر طاهر سيكون جاهزا للمشاركة في التدريبت الجماعية لفريقه بدءا من غد الاثنين مع عودة الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية بعد 2 ساعة راحة حصل عليها الفريق الأحمر عقب الفوز على إنبي.

أضاف المصدر أن طاهر اشتكى من كدمة بسيطة ولكن تلاشت الآلام ولا يعاني من أية إصابات في الوقت الحالي وسيكون جاهزا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.