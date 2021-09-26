بهذه الطريقة.. ليفربول يحتفي بدخول محمد صلاح نادي المائة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

احتفى الموقع الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي بالإنجاز الأخير الذي حققه النجم المصري في صفوفه محمد صلاح بدخوله نادي المائة مع ليفربول بنشر العديد من التغريدات التي يحتفي من خلالها بالإنجاز التاريخي لنجمه المصري كما نشر فيديو لأهدافه الـ100 في الدوري بقميص "الريدز".



ودخل محمد صلاح، نادي المائة مع ليفربول، عبر تسجيله لهدف في شباك برينتفورد، مساء أمس ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة البريميرليغ وهو الهدف رقم 100 مع نادي ليفربول.

ولم يكتف الفرعون المصري بالرقم القياسي التاريخي الأخير الذي حققه منذ بداية مشواره داخل الدوري الإنجليزي، وهو تسجيل 100 هدف بشكل عام في مسابقة البريميرليغ، بواقع 99 هدفاً بقميص الريدز ، مقابل هدفين سجلهما مع تشيلسي في وقت سابق، ليعود الفرعون المصري ويحرز مئوية جديدة، من أجل معادلة إنجاز أساطير الريدز روبي فاولر، ستيفين جيرارد ومايكل أوين.

كان صلاح قد احتفل بتسجيله 100 هدف في "البريميرليغ"، خلال مواجهة ليدز يونايتد في الجولة الرابعة.

4 لاعبين فقط سجلوا 100 هدف في الدوري الإنجليزي مع ليفربول :

روبي فاولر (128)

ستيفن جيرارد (120)

مايكل أوين (118)

محمد صلاح (100)

وأسرع اللاعبين وصولًا للهدف رقم 100 مع نادٍ واحد في تاريخ الدوري الممتاز:

آلان شيرار - 124 لقاء

هاري كين - 138

سيرجيو أجويرو - 147

محمد صلاح - 151

تيري هنري - 160