شكرا لقرائتكم خبر سمير نصري يعلن اعتزاله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن النجم الفرنسي سمير نصري (34 عاما) أمس اعتزال كرة القدم.

وكشف اللاعب السابق في منتخب فرنسا، عن قراره خلال ظهوره كخبير كروي على شاشة قناة «كانال+» أمس.

وصعد نجم نصري في صفوف مرسيليا ثم انتقل إلى أرسنال الإنجليزي في 2008 وقضى معه 3 أعوام قبل رحيله إلى مانشستر سيتي.

وفاز مع سيتي بلقب الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية والدرع الخيري.

وانتقل نصري إلى أشبيلية على سبيل الإعارة في موسم 2016 / 2017 وبدا أنه سيستمر لفترة في الدوري الإسباني، لكنه لم يبق طويلا مع النادي الأندلسي.

وقضى فترة قصيرة في تركيا مع نادي أنطاليا سبور لكنه فسخ عقده بالتراضي في يناير 2018، قبل تعرضه للإيقاف 6 أشهر عن ممارسة كرة القدم من قبل اتحاد الكرة الأوروبي (يويفا) لانتهاك ميثاق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) في ديسمبر 2016 من خلال الحصول على 500 ملم من ماء يحتوي على مغذيات بواسطة التنقيط في الوريد.

وأكد نصري أن واقعة إيقافه تسببت في نهاية ولعه بكرة القدم، حيث طالما أصر على براءته.

وعاد نصري إلى كرة القدم عبر بوابة ويستهام يونايتد بعقد قصير الأمد في موسم 2018 / 2019 لكنه شارك في 5 مباريات فقط بالدوري.

وانتقل اللاعب الفرنسي في الموسم التالي إلى أندرلخت البلجيكي تحت قيادة فينسنت كومباني زميله السابق في مانشستر سيتي، قبل تسريحه في 2020.