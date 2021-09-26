شكرا لقرائتكم خبر رئيس دورتموند: رحيل هالاند لم يحسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند الألماني هانز فاتسكه إن رحيل نجم الفريق أرلينج هالاند بعد هذا الموسم لا يعد أمرا مفروغا منه.

وفي تصريحات لمحطة «شبورت 1» الرياضية، قال فاتسكه أمس «لم يتقرر بعد ما إذا كان سيرحل في الصيف فعليا»، وذلك رغم ورود تقارير عن وجود بند تخارج في عقد النرويجي الدولي قيمته 75 مليون يورو.

ورفض فاتسكه الإفصاح عما إذا كان عقد هالاند يتضمن فعليا مثل هذا البند للعام المقبل، وقال «لم أتحدث في حياتي قط عن محتوى عقود اللاعبين».

وعن تصريحه الذي كان أدلى به في عام 2012 بأنه لن يكون هناك عقود في دورتموند تتضمن بنود تخارج في المستقبل، قال فاتسكه إن هذا التصريح لم يعد الآن مواكبا للعصر «والعبارات المرسخة على مر كل العصور هي قليلة جدا في هذه الحياة، وإذا لم يكن عقلك جامدا فإنك ستلاحظ حتما أن العالم يتغير، ولن أقول اليوم مرة أخرى إنه لن يكون هناك بند تخارج في عقد أي لاعب في دورتموند، وهذه هي طبيعة الحياة أن يعيد المرء اكتشاف نفسه من جديد بعد بضع سنوات».