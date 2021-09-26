يوفنتوس يؤكد صحوته بثلاثية سامبدوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد يوفنتوس صحوته وحقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الثمين 3 / 2 على سامبدوريا أمس في المرحلة السادسة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 8 نقاط ليتقدم إلى المركز الثامن، وتجمد رصيد سامبدوريا عند 5 نقاط بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول بهدفين سجلهما باولو ديبالا وليوناردو بونوتشي في الدقيقتين العاشرة و43 من ضربة جزاء مقابل هدف سجله مايا يوشيدا في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، أضاف مانويل لوكاتيلي الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 57 فيما سجل أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني لسامبدوريا في الدقيقة 83.