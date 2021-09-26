66 ألف مشجع بنزال أوسيك وجوشوا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جرد الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك منافسه البريطاني أنتوني جوشوا من لقب بطولة العالم للوزن الثقيل، بعد الفوز عليه بإجماع الحكام الثلاثة، خلال النزال الذي جمع بينهما أمس الأول على ملعب نادي توتنهام في لندن.

وحسم أوسيك الفوز ليجرد جوشوا من أحزمته الثلاثة في بطولات الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية.

وبات أوسيك ثالث ملاكم فقط يتوج بألقاب بطولات العالم في وزن تحت الثقيل والثقيل، بعد إيفاندر هوليفيلد وديفيد هاي.

وبدا جوشوا متقبلا للهزيمة في النزال الإلزامي أمام أوسيك، والذي جاء عقب فشل تنظيم النزال أمام مواطنه تيسون فيري في وقت سابق هذا العام، إذ تعرض الملاكم البريطاني للهزيمة الثانية فقط في مسيرته.

وكتب جوشوا عبر شبكة تويتر «تحلى بالإيجابية حتى لو انهار العالم من أمامك، أحبك لندن شكرا لك».

وبجانب الأفضلية الجسدية لجوشوا، واجه أوسيك أجواء صعبة من قبل أكثر من 66 ألف مشجع احتشدوا في الملعب لمشاهدة النزال.

لكن الملاكم الأوكراني حافظ على تركيزه طوال النزال بفضل المزيج بين سرعته وتحركاته غير المتوقعة التي وضعت منافسه البريطاني تحت ضغط مستمر، وتسببت في تورم عينه اليمنى بشكل ملحوظ.

وتعرض جوشوا لإصابات عدة، خاصة في الثواني الأخيرة من النزال بعد أن أجبره منافسه الأوكراني على التراجع ناحية حبال الحلبة، قبل أن يصدر الحكام الثلاثة قرارهم باعتبار أوسيك فائزا.

وخاض أوسيك ثالث نزال له فقط في الوزن الثقيل منذ تحوله لهذا الوزن قبل عامين فقط.

تجدر الإشارة إلى أن أوسيك (34 عاما) توج بالميدالية الذهبية في منافسات الملاكمة للوزن الثقيل في أولمبياد لندن 2012.