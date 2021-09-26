24 لاعبا محليا بمعسكر المنتخب المصري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش أمس قائمة فريقه استعدادا للمباراة الودية أمام ليبيريا مساء الخميس المقبل باستاد الجيش في برج العرب. وذكر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري عبر فيس بوك أمس أن القائمة ضمت 24 لاعبا من بينهم 4 حراس مرمى هم: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد أبوجبل (الزمالك)، محمد بسام (طلائع الجيش)، محمد صبحي (فاركو). وفي الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك)، محمد عبدالشافي (الزمالك)، محمود حمدي الونش (الزمالك)، أيمن أشرف (الأهلي)، علي جبر (بيراميدز)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، أحمد توفيق (بيراميدز)، أكرم توفيق (الأهلي) وفي خط الوسط: حمدي فتحي (الأهلي)، عمرو السولية (الأهلي)، طارق حامد (الزمالك)، مهند لاشين (طلائع الجيش)، محمد مجدي أفشة (الأهلي)، عبدالله السعيد (بيراميدز). وفي الهجوم: محمد شريف (الأهلي)، مصطفى فتحي (الزمالك)، رمضان صبحي (بيراميدز)، إبراهيم عادل (بيراميدز)، أحمد سيد زيزو (الزمالك)، أحمد سمير (طلائع الجيش).

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