أدولا بطل ماراثون برلين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج الإثيوبي جييه أدولا بلقب ماراثون برلين أمس بعدما حرم مواطنه كينينيسا بيكيلي من الفوز باللقب للمرة الثالثة، حيث حصد المركز الثالث. وأنهى أدولا السباق بشكل في ساعتين و5 دقائق و45 ثانية وحل الكيني بيرثويل يجون في المركز الثاني مسجلا ساعتين و6 دقائق و47 ثانية. وتأخر أدولا بفارق حوالي 4 دقائق عن الرقم القياسي العالمي المسجل باسم البطل الأولمبي الكيني إليود كيبشوج والبالغ ساعتين ودقيقة واحدة و39 ثانية. وسيحصل أدولا على جائزة مالية قدرها 20 آلف دولار. وغاب كيبشوج عن ماراثون برلين وجميع فعاليات فصل الخريف، حيث أن الأولوية بالنسبة له كانت حصد الميدالية الذهبية الثانية على التوالي في الأولمبياد وهو ما تحقق له في دورة طوكيو التي اختتمت الشهر الماضي.

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