فريق أوروبا يقترب من كأس لافر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات فريق نجوم أوروبا على أعتاب التتويج بلقب بطولة كأس لافر للتنس بعد تفوقه مرة أخرى على فريق نجوم العالم مساء السبت، لكن التركيز يبقى منصبا على مستقبل اللاعب الأسترالي نيك كيريوس.

وحقق فريق نجوم أوروبا 4 انتصارات على فريق نجوم العالم أمس، ليقترب بشدة من لقبه الرابع على التوالي في البطولة، حيث يحتاج لنقطتين فقط من أجل الظفر باللقب.

وفاز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس على كيريوس، ثم فاز الألماني ألكسندر زفيريف على الأمريكي جون إيسنر، قبل أن يفوز الروسي دانييل ميدفيديف على الكندي دينيس شابوفالوف.

وأحرز فريق نجوم أوروبا فوزه الرابع من خلال فئة الزوجي، حيث تغلب تسيتسيباس وأندري روبليف على إيسنر وكيريوس.

وبعد خسارة كيريوس على يد تسيتسيباس، أثار اللاعب الأسترالي (26 عاما) الشكوك حول مستقبله في ملاعب التنس.

وقال كيريوس المصنف 13 على العالم في تصريحات صحفية بعد المباراة «هذه على الأرجح آخر مشاركة لي في كأس لافر، لا أعرف إلى متى سأستمر في ملاعب التنس».

وأضاف «هذه آخر بطولة لي هذا العام، سأمنح جسدي الراحة اللازمة قبل بطولة أستراليا المفتوحة».

وأشار «صحة والدتي ليست جيدة، أود العودة ورؤيتها».

وختم بالقول «طالما بقيت في الملاعب سأحاول وسأبذل قصارى جهدي، لكني لن أكذب وأقول إنني أخطط للعب لـ4 أو 5 أعوام أخرى».