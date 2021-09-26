شكرا لقرائتكم خبر جارديم: السعودية غيرت نمط حياتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال البرتغالي ليوناردو جارديم، أن الظروف المعيشية بالسعودية أجبرته على تغيير نمط حياته الذي اعتاد عليه في القارة الأوروبية لسنوات طويلة.

وقال جارديم لصحيفة Tribuaexpresso البرتغالية «أعيش تجربة تدريبية جديدة في السعودية مختلفة عن أي بلد آخر، حيث التوقف عن التدريب عندما يحين وقت الصلاة، وكذلك بسبب الظروف الجوية شديدة الحرارة التي تشهدها السعودية في الفترة الحالية، لكن هناك أجواء تنافسية كبيرة بين الفرق نتيجة وجود 7 لاعبين أجانب بصفوف كل فريق».

وامتدح جارديم اللاعب السعودي بصفة عامة، لكنه قال أيضا إن بعضهم لا يزال في حاجة إلى تحقيق قفزة في الاحتراف.

تفضيل العمل في الليل

وأضاف «نعمل أكثر في الليل لأن الحياة تتطور أكثر في هذا الوقت، حيث نستيقظ في وقت متأخر ونذهب إلى النوم في وقت متأخر، فالحياة التدريبية في الهلال تبدأ في الساعة السابعة والثامنة مساء، والعودة إلى المنزل تكون في الواحدة صباحا بعد التدريب».

وقال جارديم شارحا للبرتغاليين حياته بالسعودية «مع الهلال أقضي تجربة تدريبية اعتبرها رائعة حتى الآن، وعلى مختلف المستويات، ليس فقط من حيث كرة القدم، بل أيضا من الناحية الثقافية والسلوكية، والعمل بالسعودية سيناريو مختلف عن السيناريوهات المعتادة في أوروبا».

صعوبة البدايات

وعن حظوظ الهلال في التأهل لنهائي النسخة الحالية بدوري أبطال آسيا، أجاب «لدينا تحد كبير خططنا له ورسمت ذلك في ذهني، لقد قمت قبل عامين برحلة إلى قطر والصين والرياض للتعرف عليها، والآن سنحت لي فرصة العمل بالسعودية. البدايات كانت صعبة من حيث التنظيم، ولكن الآن أصبح كل العاملين في الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين في تناغم مثير، وأدركنا أنه من الأفضل التدريب في وقت متأخر، والاستيقاظ في وقت متأخر».

ميزة المدرب البرتغالي

أخذت بالتكيف السريع مع طبيعة العمل بالهلال وهذه إحدى خصائص البرتغاليين الذين يمتلكون القدرة في التكيف السريع، لهذا انتشر المدربون البرتغاليون في مختلف ملاعب العالم، حيث إنهم لا يشتكون من الأجواء والتغيير الاجتماعي والسلوكي من بلد لآخر.

تجربة جديدة

وردا على أوجه الاختلاف في العمل بين المجتمعات العربية والأوروبية، قال جارديم «هناك اختلافات كبيرة، لذلك أخذت في الحسبان إعداد الخطة المناسبة، لقد دربت في البرتغال واليونان وفرنسا وأحببت أن أضيف ثقافة جديدة من خلال تدريب الهلال وأن أتعرف على ذلك».

تقييم اللاعب السعودي

‏وعن رأيه باللاعب السعودي بعد مضي 6 جولات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قال «اللاعب السعودي لديه الجودة ولكن بعضهم بحاجة إلى تحقيق قفزة من حيث الاحتراف، ففي الهلال لاعبون دوليون على طراز عال، لكن في أشهر محددة تمنع الأجواء المناخية اللاعبين عن تقديم ما لديهم كما حدث في دوري أبطال آسيا، كما حدث وأن لعب الفريق في درجة رطوبة عالية جدا وحرارة شديدة لم تمكن اللاعبين من تقديم المجهود الكبير. وهذا غير موجود في أوروبا، ففي أوروبا تلعب الفرق بدرجة حرارة 20 مئوية».

أبرز ملاحظات جارديم عن الكرة السعودية

