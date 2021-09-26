شكرا لقرائتكم خبر ملاكمو الرائد أبطالا للمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق ملاكمو الرائد بطولة المملكة التي جرت بصالة ملعب الأمير فيصل بن فهد. ونال ملاكمو الرائد اللقب بحلولهم أولا في الترتيب العام، وحل نادي عكاظ ثانيا، والترجي ثالثا. وحقق ملاكم الرائد ماهر مسعود ذهبية وزن 52 كجم، وزميله بسام التويجري ذهبية وزن 56 كجم، فيما حقق لاعب الوحدة سلطان فلمبان ذهبية وزن 69 كجم، وزميله راكان الثقفي ذهبية وزن 75 كجم. وحقق لاعب الترجي سعيد الشهري ذهبية وزن 60 كجم، ونال لاعب عكاظ ثامر جبلي ذهبية وزن 49 كجم، وحقق لاعب الساحل بكر النحاس ذهبية وزن 64 كجم. ونال سلطان المساعد ذهبية وزن 91 كجم، وسخراب شديف ذهبية وزن 81 كجم، ووسام الحربي ذهبية وزن (91+) كجم.

كانت هذه تفاصيل خبر ملاكمو الرائد أبطالا للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.