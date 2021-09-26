تسمية أبطال ذهبية المبارزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتزع محمد راغب ذهبية سلاح الفويل في بطولة المملكة للمبارزة تحت 11 و15 عاما التي أقيمت بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ، على هامش الجولة الذهبية. وحقق أحمد هزازي ذهبية سلاح الابيه، وعلي الهاشم ذهبية سلاح السايبر. وفي منافسات تحت 11 عاما، حقق ياسين ضياء ذهبية الفويل، وفهد فاضل ذهبية الابيه، وعلي العماني ذهبية السايبر. وفي الجولة الذهبية حقق سعود الرشيد ذهبية الفويل، ومنتظر النجيدي ذهبية السايبر، وأحمد هزازي ذهبية الابيه، وياسين ضياء ذهبية الفويل، وعلي العماني ذهبية السايبر، وعامر العميري ذهبية الابيه.

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