أحمد بن فهد يقلب دفاتر رياضة الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع نائب أمير المنطقة الشرقية أحمد بن فهد، على إنجازات فرع وزارة الرياضة بالمنطقة وما حققته الأندية الرياضية والرياضيون خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير أحمد بن فهد في مكتبه بالإمارة أمس، مدير الفرع موفق السنيد، الذي قدم تقريرا عن إنجازات الأندية الرياضية بالمنطقة للأعوام الأربعة الماضية.

ونوه نائب أمير المنطقة بما تحظى به الرياضة والرياضيون من دعم قيادة هذه البلاد ليصبح اسم المملكة حاضرا في المحافل الدولية ويحقق أبناء الوطن مستويات مشرفة في الألعاب المختلفة، بالإضافة لنشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، مؤكدا أن المنطقة الشرقية تحظى بالكثير من الإمكانات الكبيرة التي تؤهلها لاستضافة البطولات المحلية والدولية، حاثا فرع وزارة الرياضة بالمنطقة على استضافة البطولات والاستفادة من الإمكانات المتاحة في المنطقة.