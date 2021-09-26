شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يهيئ محترفيه للديربي باستقدام أسرهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​عقد الجهاز الإداري المشرف على الفريق الأول والجهاز الفني بقيادة الروماني كوزمين كونترا اجتماعا لمناقشة أوضاع الفريق تحضيرا للديربي المرتقب أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ناقش كوزمين مساعديه في بعض الأمور الفنية فيما يخص لقاء الجولة السابقة أمام التعاون، والذي خرج فيه الفريق متعادلا بهدف لمثله وسط حسرة من الجماهير الاتحادية التي حضرت اللقاء بكثافة.

ووجه كوزمين اللاعبين الذين شاركوا في مواجهة التعاون بصفة أساسية لتأدية تدريبات استرجاعية أمس بعدما منحوا راحة عن التدريبات يوم السبت الماضي.

فيما سيبدأ الفريق استعداداته الفعلية لمواجهة الأهلي اليوم بمشاركة جميع اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين، حيث يسبق الحصة الفنية إيضاح بعض ملاحظات المدرب حيال لقاء التعاون الماضي لتلافي الأخطاء في لقاء الديربي أمام الأهلي.

من جهة أخرى أنهت إدارة النادي كافة الإجراءات والتسهيلات لاستقدام أسرة حارس المرمى، مارسيلو غروهي من البرازيل بقصد توفير أعلى معايير سبل الراحة لأسر المحترفين الأجانب إلى جانب مواطنه المهاجم رومارينهو داسيلفا.

وكانت إدارة النادي رتبت أيضا الإجراءات الخاصة بأسرة المحترف الجديد، البرازيلي الآخر إيغور كورنادو.