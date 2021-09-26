شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يهيئ محترفيه للديربي باستقدام أسرهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووجه كوزمين اللاعبين الذين شاركوا في مواجهة التعاون بصفة أساسية لتأدية تدريبات استرجاعية أمس بعدما منحوا راحة عن التدريبات يوم السبت الماضي.
فيما سيبدأ الفريق استعداداته الفعلية لمواجهة الأهلي اليوم بمشاركة جميع اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين، حيث يسبق الحصة الفنية إيضاح بعض ملاحظات المدرب حيال لقاء التعاون الماضي لتلافي الأخطاء في لقاء الديربي أمام الأهلي.
من جهة أخرى أنهت إدارة النادي كافة الإجراءات والتسهيلات لاستقدام أسرة حارس المرمى، مارسيلو غروهي من البرازيل بقصد توفير أعلى معايير سبل الراحة لأسر المحترفين الأجانب إلى جانب مواطنه المهاجم رومارينهو داسيلفا.
وكانت إدارة النادي رتبت أيضا الإجراءات الخاصة بأسرة المحترف الجديد، البرازيلي الآخر إيغور كورنادو.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يهيئ محترفيه للديربي باستقدام أسرهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.