الاتحاد.. فريق برتبة هداف

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وفي الجولة الأولى فقط لم يسجل الاتحاد بعد أن خسر مباراته الافتتاحية أمام الفيحاء 0/ 1، لكنه استمر في التسجيل في الجولات الخمس الأخرى التي فاز في 4 منها، وتعادل في الخامسة الجمعة الماضي أمام التعاون 1/1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة السادسة.
وفرض الاتحاد نفسه الفريق الأكثر امتلاكا للاعبين قادرين على التسجيل، حيث سجل أهدافه الـ 14 بواسطة 8 لاعبين.
ويتقاسم صدارة هدافي الفريق، اللاعب المنضم للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، البرازيلي إيغور كورنادو ترتيب الهدافين على مستوى ناديه برغم عدم مشاركته في الجولة الأولى أمام الفيحاء لعدم اكتمال قيده بكشوفات الفريق، والبرازيلي الآخر روماريو داسيلفا (رومارينهو) بواقع 3 أهدفا لكل منهما.
ويأتي فهد المولد وأحمد حجازي في المرتبة الثانية بتسجيل كل منهما هدفين، ثم هدف لكل من حمدان الشمراني وبرنو هنريكي وعبدالرحمن العبود وهارون كمارا.
ترتيب الفرق حسب عدد الهدافين:
الاتحاد 8 هدافين
الرائد 5 هدافين
الهلال 4 هدافين
الفتح 4 هدافين
ضمك 3 هدافين
الفيحاء 5 هدافين
الفيصلي 3 هدافين
النصر 4 هدافين
الاتفاق 7 هدافين
الأهلي 4 هدافين
الشباب 2 هداف
الحزم 4 هدافين
الباطن 2 هداف
أبها 2 هداف
التعاون 3 هدافين
الطائي هداف واحد
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