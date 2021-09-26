الارشيف / اخبار الرياضه

في مباراة شهدت ظهور «خليفة ميسي».. برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات على حساب ليفانتي في الدوري الإسباني

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -    

عاد نادي إلى طريق الانتصارات مجدداً في ، حيث حقق فوزاً هاماً على فريق ليفانتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من "الليجا".

تقدم برشلونة عن طريق مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، قبل أن يعزز مواطنه لوك دي يونج التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 15.

وشهد الشوط الثاني مشاركة اللاعب الشاب أنسو فاتي لأول مرة بعد غياب طويل بسبب الإصابة وهو يرتدي الرقم (10) خلف الأسطورة ليونيل .

وفي الدقيقة 90، سجل أنسو فاتي الهدف الثالث لبرشلونة وسط فرحة عارمة من كل المتواجدين في الملعب.

وبهذا الفوز صعد برشلونة إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 4 نقاط محتلاً المركز الـ17.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا