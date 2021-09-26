في مباراة شهدت ظهور «خليفة ميسي».. برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات على حساب ليفانتي في الدوري الإسباني

الشارقة - اميمة ياسر -

عاد نادي برشلونة إلى طريق الانتصارات مجدداً في الدوري الإسباني، حيث حقق فوزاً هاماً على فريق ليفانتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من "الليجا".

تقدم برشلونة عن طريق مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، قبل أن يعزز مواطنه لوك دي يونج التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 15.

وشهد الشوط الثاني مشاركة اللاعب الشاب أنسو فاتي لأول مرة بعد غياب طويل بسبب الإصابة وهو يرتدي الرقم (10) خلف الأسطورة ليونيل ميسي.

وفي الدقيقة 90، سجل أنسو فاتي الهدف الثالث لبرشلونة وسط فرحة عارمة من كل المتواجدين في الملعب.

وبهذا الفوز صعد برشلونة إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 4 نقاط محتلاً المركز الـ17.