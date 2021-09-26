مباريات «ذهاب فقط.. وأول 8 فرق يتوج فيها من يحصل على أعلى نقاط».. «رابطة الأندية» تقترح تصورًا جديدًا لشكل الدورى

الشارقة - اميمة ياسر - اقترح مسئولو رابطة الأندية تصورا جديدا لشكل مسابقة الدورى المصرى فى الموسم الجديد 2021 -2022 ، ومن المقرر عرضه على الأندية خلال الفترة المقبلة.

ويتضمن الاقتراح إقامة مسابقة الدورى من مجموعة واحدة؛ ولكن بمباريات ذهاب فقط وليس هناك مباريات إياب، أى 17 جولة، ثم يلعب أول 8 فرق فى الترتيب فى مجموعة نهائية يُتوج فيها من يحصل على أعلى عدد من النقاط إجمالًا، وتلعب باقى الأندية فى مجموعة أخرى لتحديد باقى المراكز والهابطين.

كما ستطرح الرابطة على الأندية أيضا تصورين أخرين، الأول إقامة بطولة الدوري من دور واحد بنظام الذهاب والإياب، أي بنظامه الحالي، والتصور الثاني أن يكون على مجموعتين، ثم يتأهل أول وثاني كل مجموعة لدورة رباعية، من يحصل فيها على المركز الأول يُتوج بالدوري. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وقرر المكتب التنفيذى لرابطة الأندية، فى اجتماعه اليوم، الأحد، إقامة مباريات بطولة كأس الرابطة فى شهر يناير المقبل، تزامناً مع التوقف الدولى لإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

وقررت رابطة الأندية فى اجتماع اليوم استحداث بطولة جديدة تحت مسمى "كأس الرابطة"، على أن يتم تنظيمها فى الموسم الكروى الجديد، بعد عرض تفاصيلها على أندية الدورى الممتاز.