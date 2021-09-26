«مصير الجمهور وموعد الدوري والقرعة وكأس جديد».. قرارات نارية في أول اجتماع لرابطة الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - قال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية إن مسابقة الدوري المصري للموسم الكروي الجديد 2021-2022، تواجه ظروفا صعبة جدا.

وأضاف بعد اجتماع الرابطة اليوم: «ناقشنا شكل الدوري في الموسم الجديد بما يرضي كل الأندية، عامر حسين سيقدم مقترحات الرابطة ومناقشتها مع الأندية، اتخذنا قرارا بوجود مقر دائم للرابطة، والسبت المقبل سيكون أول اجتماع في مقر الرابطة».



كأس جديدة خاصة برابطة الأندية

وأضاف: «إدارة المسابقات التابعة للرابطة ستجتمع الأسبوع المقبل لأول مرة، قرعة الدوري ستكون في شكل جديد خلال الفترة المقبلة، والموعد قبل يوم 5 أكتوبر المقبل، سنقوم بتنظيم كأس جديدة خاصة بالرابطة مثل كل الدوريات الكبرى في العالم».

وواصل: «وزارة الداخلية المصرية هي الأقوى في العالم العربي، وغياب الجماهير ليس أمنيا ولكنه بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بدليل أن الجماهير عادت قبل انتشار جائحة كورونا في العالم، وسنقوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية خلال الفترة المقبلة للمشاورة بشأن عودة الجماهير». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وبذلك تكون القرارات الخمسة في اجتماع رابطة الأندية كالتالي:

1- تكليف عامر حسين بتقديم مقترحات الرابطة الخاصة بشكل الدوري بالموسم الجديد ومناقشتها مع الأندية.

2- إنشاء مقر دائم للرابطة.

3- السبت المقبل سيكون أول اجتماع في مقر الرابطة.

4- قرعة الدوري بشكل جديد وتجرى قبل 5 أكتوبر المقبل.

5- تنظيم كأس جديدة خاصة بالرابطة.

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية

اجتماع رابطة الأندية

وعقدت رابطة الأندية اليوم، اجتماعاً بتشكيلها الجديد الذي يضم أحمد دياب رئيسا، وعماد متعب نائبا، وعامر حسين المسؤول عن إدارة لجنة المسابقات، وعضوية ثروت سويلم وصفي الدين بسيوني وخالد رفعت وشريف صالح.

وتهدف رابطة الأندية لأن يكون لها دور مؤثر في إدارة المسابقة الموسم المقبل، حتى لا يكون هناك سيناريو مكرر للرابطة السابقة التي جرى تأسيهسا منذ نحو عامين برئاسة محمود الشامي، ولم يكن لها دور بسبب عدم التنسيق مع اتحاد الكرة.

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية

ويشهد الموسم الكروي الجديد 2021-2022، العديد من الارتباطات الدولية للمنتخب الوطني والأندية بالموسم الجديد حيث يشارك الأهلي والزمالك ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ويلعب المصري وبيراميدز ببطولة الكونفدرالية، ويرتبط منتخب مصر بالمشاركة بالعديد من البطولات سواء بطولة كأس العرب خلال شهر ديسمبر المقبل، أو مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وبطولة أمم إفريقيا بالكاميرون خلال شهر يناير المقبل.