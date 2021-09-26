شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتظام بيرسي تاو فى تدريبات الأهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل الأهلي كواليس برنامج بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر العلاجي ومراحل تأهيله وموعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، بعد إصابته بشد فى العضلة الضامة خلال معسكر منتخب بلاده الأخير ضمن تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال المصدر، إن بيرسي تاو يحتاج من 10 إلى 12 يوماً بحد أقصى قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للأهلي، لاسيما أن اللاعب بدأ مرحلة الجرى حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلى، على أن يواصل أداء برنامجه العلاجي بشكل تدريجى لحين التعافي من الإصابة بشكل كامل على مدار العشرة أيام المقبلة.

وشدد المصدر على أن الأهلي أخطر الاتحاد الجنوب أفريقي بصعوبة انضمام بيرسي تاو لمعسكر منتخب جنوب أفريقيا بشكل رسمي، وهو ما وافق عليه الجهاز الفنى لمنتخب "الأولاد"، على أن يبقى تاو بالقاهرة لاستكمال برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي وأداء المراحل النهائية من فترة التأهيل.

وأضاف المصدر أن الجهاز الطبي بالأهلي أرسل تقريرا إلى منتخب جنوب أفريقيا بحالة بيسي تاو وصعوبة لحاقه بالمعسكر المقبل لمنتخب البافانا بافانا وهو ما قوبل بالترحيب من قبل الجهاز الفني لمنتخب جنوب أفريقيا.