شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع جديد لرابطة الأندية السبت المقبل لمناقشة شكل الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد رابطة الأندية اجتماعا جديدا السبت المقبل، لمناقشة شكل الدورى الممتاز الجديد، حيث لم يتم حسم شكله النهائى حتى الآن، واقترح مسئولو رابطة الأندية تصورا جديدا لشكل مسابقة الدورى المصرى فى الموسم الجديد 2021 -2022 ، ومن المقرر أن يتم عرضه على الأندية خلال الفترة المقبلة.

ويتضمن الاقتراح أن تُقام مسابقة الدورى من مجموعة واحدة؛ ولكن بمباريات ذهاب فقط وليس هناك مباريات إياب، أى 17 جولة، ثم يلعب أول 8 فرق في الترتيب في مجموعة نهائية يُتوج فيها من يحصل على أعلى عدد من النقاط إجمالًا، وتلعب باقى الأندية فى مجموعة أخرى لتحديد باقى المراكز والهابطين.

كما ستطرح الرابطة على الأندية أيضا تصورين آخرين، الأول إقامة بطولة الدوري من دور واحد بنظام الذهاب والإياب، أى بنظامه الحالي، والتصور الثاني أن يكون على مجموعتين، ثم يتأهل أول وثانى كل مجموعة لدورة رباعية، من يحصل فيها على المركز الأول يُتوج بالدوري.

وقرر المكتب التنفيذى لرابطة الأندية، إقامة مباريات بطولة كأس الرابطة فى شهر يناير المقبل، تزامناً مع التوقف الدولى لإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

وقررت رابطة الأندية استحداث بطولة جديدة تحت مسمى "كأس الرابطة"، على أن يتم تنظيمها فى الموسم الكروى الجديد، بعد عرض تفاصيلها على أندية الدورى الممتاز.