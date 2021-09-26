شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة شكوى محمود متولي من إصابة مزمنة فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر بالأهلى ما يتردد عن شكوى محمود متولى مدافع الفريق الأحمر من إصابة مزمنة، بعدما تعرض اللاعب لإصابة جديدة عبارة عن التهابات فى الركبة أبعدته عن الأهلى الفترة الأخيرة ويحتاج بعض الوقت قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية.

وقال المصدر، إن متولى يعانى من التهابات فى الركبة، ويحتاج إلى أسبوعين قبل الانتظام فى المران الجماعى على حد أقصى، مشيرا إلى أن الإصابة ليس لها علاقة بعملية الربط الصليبى وفى القدم الأخرى.

وشدد المصدر على أن اللاعب غاب لفترة طويلة بسبب الصليبى، والإصابات التى اشتكى منها كانت نتيجة للغياب الطويل عن الملاعب، مشيرا إلى أنه لا يوجد تكرار لإصابات اللاعب، كما يتردد ومجرد أمور قدرية.