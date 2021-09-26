شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الزمالك.. جلسة مطولة لكارتيرون مع اللاعبين استعدادا لتوسكر الكينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، جلسة مطولة مع لاعبى الفريق على هامش التدريب المسائى اليوم، الأحد، على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالى ببرج العرب، استعدادا لمواجهة توسكر الكينى فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال افريقيا، والمقرر لها أحد يومى 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

وتحدث المدير الفنى للزمالك مع لاعبيه عن بعض الأمور الفنية لتنفيذها فى التدريب، كما أشاد بالتزام اللاعبين خلال المعسكر الحالى ببرج العرب، وطالبهم بالتركيز فى الفترة المقبلة استعدادا لمباريات دورى أبطال إفريقيا فى ظل تأجيل مباراة أسوان فى نصف نهائى كأس مصر.

فيما خصص الفرنسى باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية وإطالات فى بداية التدريب المسائى للفريق، فيما يغيب سباعى الزمالك الدولى عن التدريب المسائى اليوم، وذلك بعد قرار الجهاز الفنى للفريق بمنح الدوليين راحة 48 ساعة.

وشهدت قائمة المنتخب الوطنى تواجد 7 لاعبين من الزمالك وهم: محمد أبو جبل وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافى ومحمود حمدى "الونش" وطارق حامد ومصطفى فتحى وأحمد سيد "زيزو".

وتوج الزمالك ببطولة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى، ليشارك فى النسخة الجارية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث حصد الأبيض اللقب المحلى للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.