شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ألقاب و88 مباراة تزين مسيرة محمد طلعت بعد عودته للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمد طلعت إلى قلعة الجبل الأخضر من جديد ووقع على عقود انضمامه للمقاولون العرب لمدة 3 مواسم فى حضور وكيليه سمير الحاوى وسمير صلاح، ليبدأ فصلاَ جديداً فى مسيرته الكروية بالايجيبشن ليج.

ومنذ انطلاق مسيرة محمد طلعت مع النادي الأهلى فى موسم 2008/2009، ارتدى طلعت قمصان 5 أندية هى الأهلى، المقاولون العرب، الاتحاد السكندرى، سموحة والانتاج الحربى، قبل أن يستقر أخيراً فى المقاولون.



محمد طلعت

وخلال مسيرته الكروية توج طلعت بـ 4 ألقاب جميعها مع الأهلى، بواقع 3 بطولات دوري وكأس سوبر محلى، وشارك محمد طلعت إجمالاً فى 88 مباراة مع جميع الفرق التي لعب لها وسجل 9 أهداف وصنع مثلهم.

واستقطب المقاولون العرب 7 صفقات فى الانتقالات الحالية حتى الآن، عماد فتحى من المقاصة، ممادو نياس من الإنتاج الحربى، وحسام حسن مدافع بتروجت، وعمر بسام لاعب انبى السابق، محمد طلعت، أسامة الرمضاني وأخيراً أحمد عادل.

واستقر الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على تصعيد مجموعة من الناشئين بالنادى، لتعويض النقص العددى فى قائمة الفريق بعد الاستغناءات العشرة التى شهدتها القائمة خلال الميركاتو الجارى.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 10 لاعبين، إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، محمد علي، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجوينى، النيجيرى إيدو موسيس؛ لعدم حاجة ألفريق لخدماتهم الفنية.