شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن قائمة الفريق فى البطولة العربية للسلة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المدير الفني لكرة السلة بالنادي الأهلي اوجستي بوش عن قائمة الفريق الذي سيخوض بها منافسات البطولة العربية لأندية كرة السلة، والمقرر إقامتها في الفترة من 29 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر المقبل ، بالإسكندرية.

ويشارك بالبطولة من مصر فريقى الأهلى والاتحاد السكندرى حامل لقب النسخة الماصية ، بالإضافة إلى 16 فريقا آخر، وهم الشارقة والبطائح من الإمارات، الكويت واليرموك من الكويت، الميناء وشعب حضرموت من اليمن، الغرافة والوكرة من قطر، اليوناني من السودان، الزهراء الرياضي من تونس، المنامة البحريني، بيروت اللبناني، الفتح السعودي، اتحاد الفتح المغربي، وداد بوفاريك وأسرة سريع مدينة بليدة من الجزائر واعتذر كل من الكرامة السوري وخدمات البريج الفلسطيني.

وجاءت قائمة الأهلى لتضم كلا من مايكل تومسون ، عمر عزب ، ايهاب امين ، احمد مهيب ، عمرو زهران ، ابو النصر ، عمرو الجندي ، احمد حمدي ، عبدالله ناصر، مايكل فاكوادي ، عمر طارق ، سيف سمير .