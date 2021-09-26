لقاء ودي.. بيراميدز يعلن مواجهته للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي بيراميدز، اتفاقه مع الزمالك على إقامة مباراة ودية تجمع بين الفريقين يوم الخميس المقبل، استعدادًا للمرحلة القادمة من ارتباطات محلية وخارجية.

ووفقًا لبيان مقتضب صادر عن المركز الإعلامي لبيراميدز، فإن اللقاء ضد الزمالك سيقام يوم الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي، في تمام الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويستعد بيراميدز لخوض مواجهتي عزام التنزاني ذهابًا وإيابًا في دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما يستعد بيراميدز لملاقاة الأهلي في دور الثمانية من بطولة كأس مصر في لقاء سيحدد موعده لاحقًا، بينما ينتظر الزمالك في الدور قبل النهائي حيث مواجهة ضد أسوان.