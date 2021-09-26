لاعبو الأهلي يحصلون على لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

حصل لاعبو الأهلي على لقاح فيروس كورونا المستجد بمقر النادي اليوم الأحد، استعدادا للموسم الجديد.

وتواجد لاعبو الفريق بالنادي رغم منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة.

وفاز الأهلي على حساب إنبي في دور الـ16 ببطولة الكأس، ليتأهل لمواجهة بيراميدز في ربع النهائي.

وحصل الجهاز الفني للأهلي، ومحمد الشناوي حارس المرمى، على لقاح كورونا قبل مواجهة الجونة بالمرحلة الـ33 من مسابقة الدوري.

وأدى حصول الشناوي وقتها على اللقاح لشعوره ببعض الأعراض وغيابه عن مواجهة الجونة التي شارك خلالها علي لطفي أساسيا.