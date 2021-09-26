آرسنال يواصل نتائجه الإيجابية بالفوز على توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

واصل آرسنال انتفاضته على مستوى النتائج الإيجابية بعدما تمكن من الفوز على توتنهام بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" على ستاد الإمارات.

ورفع آرسنال رصيده لتسع نقاط في المركز العاشر بجدول الترتيب، وتراجع توتنهام للمركز الـ11 بين أندية المسابقة.

وتكون تشكيل توتنهام من: هوجو لوريس؛ نانجانجا، ايريك ديير، سانشيز، ريجيلون، هويبرج، ديلي آلي، ندومبيلي، لوكاس، سون هيونج مين، هاري كين.

وتكون تشيكل آرسنال من: رامسدال، تومياسو، بن وايت، جابرييل، كيران تيرني، توماس بارتي، جرانيت تشاكا، بوكايو ساكا، مارتن أوديجارد، سميث روي، أوباميانج.

أحداث المباراة

استطاع ايميل سميث روي أن يتقدم لصالح لنادي آرسنال في الدقيقة 12 من عمر المباراة، بعدما حصل على تمريرة عرضية من الجانب الأيمن أسكنها في الشباك ولم يتمكن هوجو لوريس من التعامل معها.

وسجل بيير ايمريك أوباميانج الهدف الثاني لصالح آرسنال في الدقيقة 28 من عمر المباراة بعدما انطلق سميث روي بالكرة في الجانب الأيسر ولعبها أرضية في عمق منطقة الجزاء فسددها المهاجم الجابوني في المرمى.

وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثالث في الدقيقة 35 من عمر المباراة، بعدما استغل خطأ دفاعي من توتنهام واخترق منطقة الجزاء وسدد الكرة أرضية.

وقلص سون الفارق في الدقيقة 79 من عمر المباراة بعدما حصل على الكرة في منطقة الجزاء، وسددها في الشباك.

وانتهت المباراة بتحقيق آرسنال للفوز الثالث على التوالي، بعدما كان قد تعرض لثلاث هزائم متتالية في بداية الموسم.