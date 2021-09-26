برشلونة يعود لنغمة الانتصارات بثلاثية في ليفانتي بالليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي برشلونة انتصاراً على نظيره ليفانتي، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".

واستعاد برشلونة نغمة الانتصارات في الليجا، ليرفع رصيده إلى النقطة 12 في المركز الخامس بجدول الترتيب مع تبقي مباراة مؤجلة للفريق أمام إشبيلية، وتوقف رصيد ليفانتي عند النقطة الرابعة في المركز السابع عشر.

وافتتح ممفيس ديباي أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة السادسة، بعدما حصل على ركلة جزاء سددها بقوة في الزاوية اليمنى لحارس مرمى ليفانتي.

وعزز لوك دي يونج النتيجة في الدقيقة الـ14، بعدما استغل تمريرة من الظهير الأيسر سيرجينو ديست ليتوغل داخل المنطقة ويسدد الكرة في الزاوية اليمنى، ليفتتح أهدافه مع النادي الكتالوني منذ انضمامه خلال الصيف.

واستمرت محاولات برشلونة لتسجيل الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول، لكن الحارس أيتور فيرنانديز تألق أمام ديباي مرتين، الأولى أنقذ فريقه من انفراد تام والثانية أبعد خلالها رأسية من الهولندي إلى ركلة ركنية.

وشهدت الدقيقة 81 من عمر اللقاء، مشاركة أنسو فاتي لاعب برشلونة بدلاً من لوك دي يونج، ليعود الإسباني الشاب للمشاركة مع النادي الكتالوني بعد غياب دام لمدة 323 يوماً، بسبب الإصابة.

وبعد دخوله بدقائق، استطاع فاتي أن يزور شباك ليفانتي بهدف ثالث لفريقه في الدقيقة 90+1، بعدما راوغ مدافع ليفانتي، وسدد تسديدة قوية، عجز حارس ليفانتي عن التصدي لها.