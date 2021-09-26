"مثل بريميرليج".. سويلم يكشف لمصراوي مقترح كأس "رابطة الأندية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، والمتحدث الرسمي باسم الرابطة، أن هناك مقترحاً بشأن إقامة مسابقة تحت اسم "كأس رابطة الأندية المحترفة".

وشهدت الأيام الماضية تشكيل رابطة الأندية المحترفة للدوري الممتاز، وتم انتخاب أحمد دياب رئيساً للرابطة، وعماد متعب نائباً.

وقال ثروت سويلم في تصريحات ليلا كورة "هناك مقترح من أجل إقامة مسابقة تحت مسمى كأس رابطة الأندية المحترفة".

وتابع "نريد أن يكون هناك تعظيم لدور رابطة الأندية، المسابقة حال تم الاستقرار عليها ستكون لها جوائز من خلال رابطة الأندية وكذلك ستقام بين أندية الدوري الممتاز".

وأضاف "المقترح يخص الموسم المقبل، سيتم دراسة كل أمر خاصة المواعيد المقترحة، وهل سيكون لها علاقة بكأس مصر أم لا وكيفية إدارتها".

واختتم "نريد أن يكون هناك دور كبير للرابطة وأن تكون مثل رابطة الأندية المحترفة في انجلترا، ونصبح مثل الدوري الإنجليزي والمسابقات هناك".