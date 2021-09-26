رابطة الأندية لمصراوي: 25 أكتوبر موعداً مبدئياً لانطلاقة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، والمتحدث الرسمي باسم الرابطة، أنه تم تحديد موعد 25 أكتوبر الجاري موعداً مبدئياً لدوري الموسم الجديد.

وشهدت الأيام الماضية تشكيل رابطة الأندية المحترفة للدوري الممتاز، وتم انتخاب أحمد دياب رئيساً للرابطة، وعماد متعب نائباً.

وأشار سويلم في تصريحات لمصراوي قرعة الدوري بشكل مبدئي أحد أيام 5 أو 6 أكتوبر، وهناك اجتماع قريب لتحديد شكل مسابقة الدوري الجديد".

واختتم تصريحاته قائلاً "بشكل مبدئي أيضاً، من المنتظر أن ينطلق مسابقة الدوري الموسم الجديد يوم 25 أكتوبر المقبل".