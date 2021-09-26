بالفيديو.. ملخص لمسات مرموش في تعادل شتوتجارت وبوخوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء بوخوم مع ضيفه شتوتجارت اليوم الأحد في المرحلة السادسة لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم، فيما أحرز اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس هدفا لمصلحة شتوتجارت في الدقيقة 55، لكن سرعان ما تم إلغائه بواسطة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، ليكتفي كل فريق بحصد نقطة وحيدة.

بتلك النتيجة، تقدم شتوتجارت للمركز الثالث عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، برصيد 5 نقاط، متفوقا بفارق نقطة وحيدة أمام بوخوم، صاحب المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وشهد اللقاء مشاركة النجم المصري عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني، الذي بدأ في التشكيل الأساسي لفريقه ولعب الـ90 دقيقة كاملة.

وشهدت المباراة سقوط مرموش في الدقيقة 26، في إحدى الكرات المشتركة مع لاعب فريق بوخوم.

وهدد مرموش مرمى بوخوم في الدقيقة 60 بتسديدة قوية ولكنها علت المرمى.