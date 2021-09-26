الأهلي يوضح موقف الثنائي المصاب من العودة للتدريبات (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

اقترب محمود متولي مدافع فريق الكرة بالنادي الأهلي، من العودة للتدريبات الجماعية بعد خمسة أيام عقب شفائه من الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة بتروجيت الودية والتي أقيمت مؤخرًا على ملعب "مختار التتش" استعدادًا للموسم الجديد.

وكشف مصدر في تصريحات عبر "الخليج 365"، أن متولي عانى من خشونة في الركبة وهيّ تحدث لعديد من اللاعبين الذين يتعرضون لإصابات طويلة المدى مثل غضروف الركبة والرباط الصليبي.

وأضاف المصدر، أن متولي حصل على راحة وحقن تخفيف أثار الخشونة ويقوم حاليًا ببرنامج تأهيلي وسيعود للتدريبات الجماعية في غضون خمسة أيام فقط.

في المقابل، بدأ الدولي الجنوب أفريقي بيرسي تاو، الجري حول الملعب أمس السبت، حيث قام بالجري بالكرة في إشارة إلى رغبة من اللاعب إلى العودة للملاعب بأقصى سرعة.

وعانى بيرسي تاو من إصابة تعرض لها مع منتخب بلاده مؤخرًا، مما أدى إلى غيابه عن مباراتي طلائع الجيش في السوبر المصري، وإنبي في لقاء دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

وشدد المصدر، أن ليس هناك عجلة في عودة تاو للتدريبات للحفاظ عليه خاصة أنه سيغيب عن مباراتي الحرس الوطني بطل النيجر في دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن بيرسي تاو انتقل إلى الأهلي مؤخرًا قادمًا من فريق برايتون الإنجليزي.