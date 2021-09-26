كيروش يوجه رسالة للجماهير المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نشر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأرفق البرتغالي قائمة اللاعبين المستدعاة للمعسكر المقبل استعدادا لموجهة ليبيريا وديا يوم الخميس المقبل، ثم الاستعداد لمواجهتي ليبيا بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وكتب كيروش: "نبدأ طريق رحلتنا إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022".

وأضاف: "حان الوقت لإلزام أنفسنا، الجهاز الفني واللاعبين، بالعمل واللعب وتقديم الأفضل لمشجعينا المصريين وتحقيق أحلامنا".

وأتم: "أتمنى الأفضل".

جدير بالذكر أن منتخب مصر يحتل وصافة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط (فوز على أنجولا وتعادل أمام الجابون)، بينما يتصدر المنتخب الليبي جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.