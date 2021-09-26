تقارير: مصر تعتذر عن عدم استضافة مباراة السودان وغينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن مصر اعتذرت عن عدم استضافة مباراة السودان وغينيا ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ووفقا لـ"بي إن سبورتس"، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم اعتذر عن عدم استضافة مباراة السودان وغينيا المقرر لها مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر حظر جميع ملاعب السودان من استضافة المنافسات القارية للأندية والمنتخبات السودانية.

يُذكر أن منتخب مصر سيواجه نظيره الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال.