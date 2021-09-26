الامارات | تعرف إلى شعار الجولة الساسة من الدوري الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى شعار الجولة الساسة من الدوري الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تسمية الجولة السادسة، من دوري أدنوك للمحترفين، جولة "إكسبو 2020"، وذلك احتفالاً بترقب انطلاق فعاليات المعرض العالمي في دبي، بداية من الأول من أكتوبر المقبل، وهو الحدث الذي تحتضنه الإمارات، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، بمشاركة قياسية تاريخية من مختلف دول العالم.

وسترفع ملاعب الجولة السادسة شعار المعرض العالمي، إلى جانب الفعاليات الاحتفالية المرافقة للحدث، والترويج له عبر منصات رابطة المحترفين الإماراتية، في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وثمن رئيس رابطة المحترفين عبدالله الجنيبي، دعم القيادة الرشيدة، التي تساهم بتوجيهاتها ورؤيتها الشاملة، في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال هذا المعرض، كواحدة من الدول التي تقود عجلة التحول للمستقبل، وتلعب دوراً أساسياً بجمع صناع القرار وأصحاب الاختصاصات المختلفة، تحت مظلة واحدة، في أكبر تجمع للعقول والموارد في العالم، ولمدة 6 أشهر متواصلة، ونتطلع من خلال إطلاق مسمى "إكسبو 2020 دبي" على الجولة السادسة، أن نساهم ولو بجزء بسيط، في دعم الجهود الوطنية التي أثبتت مجدداً أن المستحيل غير موجود في قاموس الإمارات.

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