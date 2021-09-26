الامارات | لويس هاملتون يحقق الانتصار الـ 100 في الفورمولا1

شكرا لقرائتكم خبر عن لويس هاملتون يحقق الانتصار الـ 100 في الفورمولا1 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج بطل العالم السباعي لويس هاملتون سائق فريق مرسيدس، اليوم الأحد، بطلاً في سباق "جائزة روسيا الكبرى" لسيارات "الفورمولاً"، محققاً من خلاله الانتصار الـ 100 في مسيرته في هذه الفئة من السباقات، وذلك منذ حصده الفوز الأول في مسيرته حين توج في سباق "جائزة كندا الكبرى" في العام 2007.

وأستعاد هاملتون، بفوزه في "جائزة روسيا الكبرى" على حلبة "سوتشي"، صدارة الترتيب العام للسائقين، برصيد 246.5 نقطة، بفارق النقطتين عن منافسه الهولندي ماكس فيرشتابين سائق فريق "ريد بُل" الذي نجح في إنهاء سباق روسيا في المركز الثاني على الرغم من انطلاقه من مؤخرة الترتيب.

واحتفل هاملتون بإنجازه الشخصي، كأس سائق في تاريخ بطولة سباقات الجائزة الكبرى "الفورمولا1" يحقق الفوز رقم 100، كما أكد هاملتون سطوة فريق مرسيدس المطلقة على السباق الروسي، خصوصاً أن فريق "السهام الفضية" اللقب الشهير لـ "مرسيدس" لم يتنازل عن المركز الأول منذ انطلاقة سباق حلبة "سوتشي" في 2014.

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