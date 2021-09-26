هاميلتون يفوز بالسباق رقم 100 في بطولة العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

أحرز سائق فريق مرسيدس، البريطاني لويس هاميلتون، الفوز رقم 100 في مسيرته ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، بانتصاره بسباق الجائزة الكبرى الروسي.



احتل سائق رد بول، الهولندي الشاب ماكس فرستابن، المركز الثاني بعد انطلاقه من المركز الأخير، ليقلص الفارق الذي يفصله عن هاميلتون إلى نقطتين فقط، في حين حصل سائق فيراري، الإسباني كارلوس ساينز، على المركز الثالث.

وبينما احتفل هاميلتون بإنجازه الشخصي كأول سائق يحقق 100 انتصار في هذه السباقات، حافظ فريقه أيضاً على هيمنته وبصورة مطلقة على السباق الروسي منذ انطلاقه في 2014، بعد فوزه باللقب في كل مرة.