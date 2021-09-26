الدوري الإيطالي: أودينيزي يسقط أمام فيورنتينا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

انتصر فيورنتينا على أودينيزي 1-0، في اللقاء الذي احتضنه اليوم الأحد ملعب ألفريولي، في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.



جاء هدف فيورنتينا والمباراة الوحيد من ركلة جزاء، نفذها دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 16.

وبانتصاره، رفع فيورنتينا رصيده إلى النقطة 12 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد أودينيزي عند النقطة السابعة في المركز 13.

وانتصر إمبولي على بولونيا 4-2، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب كارلو كاستيلاني.

وبادر إمبولي بالتسجيل في الدقيقة الأولى عن طريق كيفين بونيفازي بالخطأ في مرماه، وعادل الكفة للضيوف موسى بارو في (ق11).

وتقدم إمبولي مرة أخرى عن طريق أندريا بينامونتي في (ق32)، ونديم بايرامي من ركلة جزاء في (ق54)، وقلص الفارق لبولونيا ماركو أرناتوفيتش في (ق77)، ولكن صامويل ريتشي حسم الانتصار لصالح أصحاب الأرض بالهدف الذي وقع عليه في (ق90).

وبانتصاره، رفع إمبولي رصيده إلى النقطة التاسعة، محتلاً المركز السابع، بينما توقف رصيد بولونيا عند النقطة الثامنة في المركز الـ10.

وخسر ساليرنيتانا مباراته الخامسة من 6 مباريات في "الكالتشيو" هذا الموسم، وذلك أمام ساسولو 1-0، حمل توقيع دومينيكو بيراردي في (ق54) من اللقاء الذي احتضنه ملعب إستاد مابي.

ورفع ساسولو رصيده إلى النقطة السابعة، محتلاً المركز 12، بينما توقف رصيد ساليرنيتانا عند نقطة واحدة، ليتذيل ترتيب الدوري الإيطالي.