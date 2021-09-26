"إكسبو 2020" شعار الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن تسمية الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، "إكسبو 2020"، وذلك احتفالاً بترقب انطلاق فعاليات المعرض العالمي في دبي، بداية من الأول من أكتوبر (تشرين الأول).



سترفع ملاعب الجولة السادسة شعار المعرض العالمي، إلى جانب الفعاليات الاحتفالية المرافقة للحدث، والترويج له عبر منصات رابطة المحترفين الإماراتية، في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وثمن رئيس رابطة المحترفين، عبدالله ناصر الجنيبي، دعم القيادة الرشيدة، التي تساهم بتوجيهاتها ورؤيتها الشاملة، في ترسيخ مكانة دولة الإمارات من خلال هذا المعرض، كواحدة من الدول التي تقود عجلة التحول للمستقبل، وتلعب دوراً أساسياً بجمع صناع القرار، وأصحاب الاختصاصات المختلفة، تحت مظلة واحدة، في أكبر تجمع للعقول والموارد في العالم، ولمدة 6 أشهر متواصلة، ونتطلع من خلال إطلاق مسمى "إكسبو2020" على الجولة السادسة، أن نساهم ولو بجزء بسيط، في دعم الجهود الوطنية التي أثبتت مجدداً أن المستحيل غير موجود في قاموس الإمارات.