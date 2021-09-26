البطائح ودبا وحتا والعربي إلى نصف نهائي تمهيدي كأس رئيس الدولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

تأهلت أندية البطائح، ودبا، وحتا، والعربي، إلى الدور النصف النهائي، ضمن التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى دور الـ16، لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى، وذلك مع ختام مباريات الجولة الثالثة للتصفيات التي أقيمت على مدار اليومين الماضيين.



أسفرت نتائج مباريات أمس السبت عن فوز فريق حتا على دبا الحصن 4-1، وفريق مسافي على سيتي 2-0، فيما تعادل فريق مصفوت مع الرمس إيجابياً 1-1، وفريق البطائح مع التعاون سلبياً دون أهداف.

وكانت مباريات الجمعة، أسفرت عن فوز فريق جلف أف سي على الجزيرة الحمراء 7-2، وفريق دبا على الحمرية 1-0، وفريق العربي على الفجيرة 3-0.

ومع ختام مباريات الجولة الثالثة للتصفيات، تأهل فريق البطائح بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حصدها من فوزين متتاليين على مسافي 3-0، وسيتي 5-0، وتعادل سلبي مع التعاون دون أهداف.

وحسم فريق دبا بطاقة التأهل بعد صدارته لقمة المجموعة الثانية، برصيد 9 نقاط، من ثلاثة انتصارات متتالية أمام الجزيرة الحمراء 7-0 والحمرية 1-0، وجلف أف سي 4-0.

وتأهل فريق حتا بعد حصده 7 نقاط، وضعته في صدارة المجموعة الثالثة، حيث فاز على مصفوت 3-2، ودبا الحصن 4-1، وتعادل مع الرمس دون أهداف، فيما جاء تأهل فريق العربي بعد صدارته للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط ، حصدها من فوزين متتاليين على الذيد والفجيرة، وبنفس النتيجة 3-0.