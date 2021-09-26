دبي تستضيف الدوري الهندي وكأس العالم للكريكت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

أعلن مجلس دبي الرياضي عن استضافة دبي المباراتين النهائيتين، إلى جانب 23 مباراة أخرى في أكبر بطولتين للكريكت في العالم على مستوى الأندية والمنتخبات، والتي تقام منافساتها على أرض الإمارات، وذلك في إطار الثقة الكبيرة التي تحظى بها دبي ودولة الإمارات في عالم الرياضة، وقدرتها على استضافة أكبر البطولات العالمية وأقوى المنافسات الدولية.



تشارك 8 من أقوى الأندية المحترفة في بطولة الدوري الهندي الممتاز الأكبر في العالم للعام الثاني توالياً، وتتبعها بطولة كأس العالم للكريكت العشرين للرجال "توينتي 20"، بمشاركة 16 منتخباً من مختلف القارات.

وستتجه أنظار أكثر من مليار مشاهد من جميع أنحاء العالم إلى ملاعب الدولة، وتحديداً في دبي وأبوظبي والشارقة، طوال فترة المنافسات على مدار الشهرين المقبلين، ومشهد تتويج الأبطال في دبي، التي تحتضن مقر المجلس الدولي للكريكت.

وتقام منافسات الدوري الهندي الممتاز، وهو أحد أكثر الأحداث الرياضية مشاهدة في العالم، في ثلاثة ملاعب في الدولة هي: ملعب الشيخ زايد في أبوظبي، واستاد دبي الدولي للكريكت وملعب الشارقة للكريكت بالشارقة، وذلك بعد قرار مجلس التحكم للكريكت في الهند بنقل منافسات البطولة إلى دولة الإمارات للفترة المتبقية من الموسم الرابع عشر من البطولة، بعد أن تسبب تفشي جائحة كوفيد 19 في الهند في تعليق البطولة خلال مايو (أيار) الماضي، لتتوقف 31 مباراة تقرر نقلها لكي تقام على ملاعب الدولة.

وتقام 13 مباراة منها في دبي، من بينها المباراة النهائية التي تقام في إستاد دبي الدولي للكريكت 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.