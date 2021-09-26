الدوري الإنجليزي: وولفرهامبتون ينتزع فوزاً صعباً من ساوثهامبتون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

انتزع فريق وولفرهامبتون فوزاً صعباً من مضيفه ساوثهامبتون 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.



يدين وولفرهامبتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه راؤول خيمينز، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند أربع نقاط في المركز 16.