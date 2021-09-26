الدوري الإسباني: أوساسونا يعمق جراح مايوركا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

ضاعف أوساسونا من جراح مضيفه ريال مايوركا، ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً مثيراً عليه 3-2، في الوقت القاتل، اليوم الأحد، بالجولة السابعة للمسابقة.



ارتفع رصيد أوساسونا الذي حصد انتصاره الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، إلى 11 نقطة في المركز السادس مؤقتاً، لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.

في المقابل، تجمد رصيد مايوركا الذي حقق فوزاً وحيداً في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، عند 8 نقاط في المركز 12.

واتسمت المباراة بالإثارة منذ اللحظات الأولى، حيث بادر أوساسونا بالتقدم في الدقيقة التاسعة عن طريق خوسيه أنخيل، لكن سرعان ما أدرك مايوركا التعادل عبر داني رودريغيز في الدقيقة 11، فيما أضاف زميله فيرناندو نينيو الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، الذي انتهى بتقدم مايوركا 2-1.

وانتفض أوساسونا في الشوط الثاني، حيث أحرز إنييغو بيريز هدف التعادل في الدقيقة 58، قبل أن يمنح زميله خافي مارتينيز النقاط الثلاث للفريق الباسكي، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 89.

وتأتي تلك الخسارة لتزيد من معاناة مايوركا، الذي تلقى خسارة موجعة 1-6 أمام مضيفه ريال مدريد، في الجولة الماضية.