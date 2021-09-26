رابطة الأندية تقرر استحداث بطولة "كأس الرابطة" فى الموسم الجديد

الشارقة - اميمة ياسر - عقد المكتب التنفيذى لرابطة الأندية اجتماعا بأحد الفنادق اليوم لمناقشة موعد انطلاق الدورى الجديد وشكله النهائى.

وقرر المكتب التنفيذى لرابطة الأندية، فى اجتماعه اليوم، الأحد، استحداث بطولة جديدة تحت مسمى "كأس الرابطة"، على أن يتم تنظيمها فى الموسم الكروى الجديد، بعد عرض تفاصيلها على أندية الدورى الممتاز.

من ناحية أخرى، كشف مسؤولو اتحاد الكرة أنه لن يتم تطبيق تقنية الفيديو فى مباراة الأهلي وبيراميدز فى ربع نهائي بطولة كأس مصر، وأكد مسئولو الجبلاية تمسكهم بالاتفاق السابق مع الأندية بتطبيق التقنية فى مباريات نصف نهائي ونهائي كأس مصر فقط.

وأوضح مسؤولو الجبلاية أن فكرة استثناء لقاء الأهلي وبيراميدز من هذا القرار مرفوضة تماماً.